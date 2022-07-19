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Rekorların adamı Mehmet Topal futbolu bıraktı: Hoşçakalın

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Giriş Tarihi: 19.07.2022
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Rekorların adamı Mehmet Topal futbolu bıraktı: Hoşçakalın

Son olarak geçen sezon Beşiktaş forması giyen, futbol kariyeri başarılarla dolu, rekorların adamı Mehmet Topal, 36 yaşında aktif futbol yaşamını sonlandırdı.

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