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Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan açıklaması

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Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Beşiktaş’tan Emrecan Uzunhan açıklaması

Süper Lig'in güçlü takımlarından Beşiktaş'tan son dakika transfer açıklaması geldi. Siyah beyazlılar Emrecan Uzunhan ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.

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