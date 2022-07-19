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Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller testis kanserine yakalandı

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Giriş Tarihi: 19.07.2022
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Dortmund’un yeni transferi Sebastien Haller testis kanserine yakalandı

Borussia Dortmund'un yeni golcüsü Sebastian Haller'in testisinde tümör olduğu tespit edildi. Sarı-siyahlılar, 28 yaşındaki Fildişili yıldızın kamptan ayrıldığını ve Dortmund'a döndüğünü duyurdu.

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