Galatasaray’ın yeni golcüsü Haris Seferovic İstanbul’a geliyor

Galatasaray 'ın her konuda anlaşmaya vardığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor. Golcü futbolcu saat 19.05'te Türkiye'de olması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılı takım Benfica ve 30 yaşındaki golcü oyuncu ile her konuda anlaşmaya varmıştı.