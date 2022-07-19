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Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic İstanbul'a geliyor

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Giriş Tarihi: 19.07.2022
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Galatasaray’ın yeni golcüsü Haris Seferovic İstanbul’a geliyor

Mbaye Diagne ile yollarını ayırdıklarını açıklayan Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor. Sarı kırmızılıların her konuda anlaşmaya vardığı Haris Seferovic'in bugün özel uçakla İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Galatasaray 'ın her konuda anlaşmaya vardığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor. Golcü futbolcu saat 19.05'te Türkiye'de olması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılı takım Benfica ve 30 yaşındaki golcü oyuncu ile her konuda anlaşmaya varmıştı.

Haris Seferovic dün sağlık kontrolünden geçti. Bu sağlık kontrolünde kulüp doktoru Yener İnce de yer aldı.

Seferovic İstanbul'a geldikten sonra kiralık satın alma opsiyonuyla resmi sözleşmeye imza atacak.

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