Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FB Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı hangi kanalda?
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukranya'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek. Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın detayları belli oldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 241. maçına Dinamo Kiev karşısında çıkacak. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FB Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'da Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarındaki 241. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FB Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:
Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo (Miha Zajc), Diego Rossi, Lincoln Henrique, Enner Valencia.
FENERBAHÇE, DINAMO KIEV KARŞISINDA TUR İÇİN AVANTAJ ARIYOR
Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.
Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, bunların 5'ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.
Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.
9 İSİM UEFA KADROSUNDA BULUNMUYOR
Fenerbahçe, kadrosundaki 9 oyuncuyu Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA kadrosuna dahil etmedi.
Sarı-lacivertlilerde transfer görüşmeleri yapan Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur kadroda bulunmuyor.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı devam eden Nazım Sangare ile kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker da Polonya'ya getirilmedi.
FENERBAHÇE, AVRUPA KUPALARINDA 241. MAÇINA ÇIKIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Polonya'da Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 241. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 240 müsabakada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|70
|34
|20
|16
|95
|69
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|32
|12
|10
|10
|47
|37
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|2
|0
|0
|2
|4
|6
|TOPLAM
|240
|87
|51
|102
|301
|354
KUPA 1'DE 33'ÜNCÜ ELEME MAÇI
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 33. kez eleme maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 32 müsabakada 12 galibiyet ile 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.
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