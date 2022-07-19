Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'da Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarındaki 241. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FB Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo (Miha Zajc), Diego Rossi, Lincoln Henrique, Enner Valencia.