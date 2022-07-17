Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu tarihe geçti

İyi bir start alarak yerini korumayı başaran son dünya şampiyonu Toprak ile 6 dünya şampiyonluğu yaşayan Jonathan Rea arasında yarış boyunca heyecan dolu bir mücadele yaşandı.

Rea birkaç kere liderliği kısa süreliğine alsa da olağanüstü savunmalar yapan Toprak konumunu korumayı başardı.



Yarışın sonuna doğru rakipleriyle arasındaki farkı açan Razgatlıoğlu damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Elde ettiği birincilikle İngiltere'de üçte üç yapan Toprak Razgatlıoğlu bunu başaran üçüncü isim olarak Superbike tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Şampiyona lideri Bautista yarışı ikinci bitirirken, Rea üçüncü sırada yer aldı.

Bu sezon 1 numaralı motosikletle yarışan Toprak Razgatlıoğlu, 29-31 Temmuz tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nde yeniden piste çıkacak.