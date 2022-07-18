Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda?
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu için geri sayım başladı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek için ön eleme turuna kalan Fenerbahçe, ikinci ön eleme turunda Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler bu turu geçmesi durumunda Strum Graz ile karşılaşacak. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonu için hazırlıklar sürüyor. Gruplara kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın ayrıntıları belli oldu. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turun Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak.
Söz konusu müsabakanın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.
Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor
Forvet: Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.
FENERBAHÇE'NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu.
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- Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda?
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