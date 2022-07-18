Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonu için hazırlıklar sürüyor. Gruplara kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın ayrıntıları belli oldu. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turun Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.