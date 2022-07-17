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Trabzonspor kampından 3 güzel haber

SPOR
Giriş Tarihi: 17.07.2022
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Trabzonspor kampından 3 güzel haber

Sakatlıklarını tamamen atlatan Denswil ve Dorukhan Toköz takımla antrenmanlara katılırken, Uğurcan Çakır da iyileşti. 3 yıldız için 20 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampı yüksek tempoda geçecek.

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