16 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Filenin Sultanları İtalya'ya kaybetti! 3. maçı Sırbistan'la

Filenin Sultanları İtalya'ya kaybetti! 3. maçı Sırbistan'la

SPOR
Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
ABONE OL
Filenin Sultanları İtalya’ya kaybetti! 3. maçı Sırbistan’la

Filenin Sultanları, Ankara'daki 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde İtalya'ya 3-0 yenildi. İtalya, Brezilya ile final oynayacakken, Türkiye ise yarın Sırbistan'la 3.'lük maçına çıkacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA