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Alexandre Pato, Konyaspor yolunda

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Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
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Alexandre Pato, Konyaspor yolunda

Şimdiye kadar kadrosuna tam 9 oyuncu katarak güçlenen Yeşil-Beyazlılar, asıl bombayı sona sakladı. Konyaspor, son olarak MLS ekibi Orlando City’de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Alexandre Pato’yu kadrosuna katmak adına önemli mesafe kat etti.

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