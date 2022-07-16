Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı final maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BAŞANTRENÖR GUIDETTI: "GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

A Milli Takım Başentrenörü Giovanni Guidetti ise ilk seti kaybetmelerinin normal olduğunu belirterek, "Evimizde oynuyoruz. Pazar gününe kadar oynamak istiyoruz. İlk sette baskıyı üstümüzden atıp normal oyunumuza döndük." değerlendirmesinde bulundu.

Yarı final mücadelesi verecekleri İtalya'nın çok güçlü bir ekip olduğuna ve her turnuvada şampiyonluğu hedeflediğine dikkati çeken İtalyan antrenör, "Yarı final maçı zor olacak. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İtalya her organizasyonun favori takımlardan fakat biz Ankara'da güçlü bir takımız." diye konuştu.