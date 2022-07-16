Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı final maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finallerinde yarı final maçları yapılacak. Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki "Filenin Sultanları" İtalya karşısından galibiyetle ayrılarak finale çıkmak istiyor. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı final maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? Voleybol FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final karşılaşmaları başlıyor. Tayland'ı yenerek son şampiyon İtalya ile eşleşen Türkiye, yarı final aşamasını da galibiyetle tamamlayarak finale çıkmak istiyor. Üst üste 4. kez final etabına kalma başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, 2018 yılında gümüş, 2021 yılında ise bronz madalya kazandı. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı final maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde...
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda İtalya ile yarı final müsabakasına çıkacak. Türkiye - İtalya voleybol maçı 16 Temmuz Cymartesi günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
FİNAL VE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇLARI NE ZAMAN?
FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin final ve üçüncülük maçları 17 Temmuz'da yapılacak.
ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLAR DA FİNAL KOVALAYACAK
Kadın A Milli Takım'ın final arayacağı gün ve saatte 21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı ile 22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı da yarı final maçlarına çıkacak.
İtalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, bugün ev sahibi ülke ile finale çıkmak için karşılaşacak.
BAŞANTRENÖR GUIDETTI: "GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"
A Milli Takım Başentrenörü Giovanni Guidetti ise ilk seti kaybetmelerinin normal olduğunu belirterek, "Evimizde oynuyoruz. Pazar gününe kadar oynamak istiyoruz. İlk sette baskıyı üstümüzden atıp normal oyunumuza döndük." değerlendirmesinde bulundu.
Yarı final mücadelesi verecekleri İtalya'nın çok güçlü bir ekip olduğuna ve her turnuvada şampiyonluğu hedeflediğine dikkati çeken İtalyan antrenör, "Yarı final maçı zor olacak. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İtalya her organizasyonun favori takımlardan fakat biz Ankara'da güçlü bir takımız." diye konuştu.
OYUNCULAR BİR SONRAKİ MAÇI DÜŞÜNÜYOR
Milli oyuncular Eda Erdem Dündar ve Simge Şebnem Aköz de yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve finale kadar yürümek istediklerini dile getirdi.
Tayland'ın serviste ve defansta iyi olduğunu ve zor bir karşılaşmayı galibiyetle geride bıraktıklarına dikkati çeken kaptan Eda, "İlk seti basit hatalarımız fazla olunca kaybettik. Sonra ibre bize döndü şimdi yarı finaldeyiz. Şimdi mutluğumuzu yaşayacağız sonra rakibimiz İtalya'yı çalışmak için işlemlere başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Milli takım liberosu Simge Şebnem Aköz de çok mutlu olduklarını kaydederek "Tayland, Avrupa voleyboluna ters bir ekip. İlk maçta karşılaşmak istemezdim. İlk maçı kazanmak önemli. Takım oyunumuzu devam ettirdik, direncimiz kırılmadı ve kazandık. Umut ediyorum ki Ankara'da, bu organizasyonun sonunda istediğimiz sonuca ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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- Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı final maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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