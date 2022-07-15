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Son dakika: Galatasaray ABD'li oyuncu Angelo Caloiaro'yu transfer etti

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Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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Son dakika: Galatasaray ABD’li oyuncu Angelo Caloiaro’yu transfer etti

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, İtalyan asıllı ABD'li uzun forvet Angelo Caloiaro'yu kadrosuna dahil etti. (SON DAKİKA SPOR HABERİ)

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Son 4 sezondur Maccabi Tel Aviv forması ile mücadele eden Angelo Caloiaro gelecek sezon parçalı formamız ile kariyerine devam edecek. Oyuncumuza Galatasaray Nef'e 'hoş geldin' diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Angelo Caloiaro, Türkiye'de daha önce Büyükçekmece Basketbol ve Banvit'te forma giymişti.

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