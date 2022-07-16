Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Joshua King’den flaş açıklama! En iyi arkadaşım beni mahveder

"ÇOK BÜYÜK BİR CAMİADAYIM"

Joshua King, Norveç'teki en iyi arkadaşının Fenerbahçeli bir Türk olduğunu kaydederek, "Norveç'teki en iyi arkadaşım, 8 yaşından beri arkadaşım Türk. 3-4 gün önce oğluma Fenerbahçe forması hediye etmişti ve bana bir gün inşallah Fenerbahçe'de oynayacağımızı söylemişti. Kendisi iyi bir Fenerbahçeli. Bu istek gerçekleşmiş oldu. Burada olmaktan çok mutluyum, çok büyük bir camiadayım. Kariyerimde oynamış olduğum en büyük camia diyebilirim. Manchester United'da fazla süre alamadığım için en büyük camia Fenerbahçe diyebilirim. Benim açımdan ekstra özel bir duygu çünkü en iyi arkadaşım Türk ve iyi Fenerbahçeli. Baskı da uyandırıyor aynı zamanda, kötü oynarsam arkadaşım beni mahvedecek sanırım" şeklinde konuştu.