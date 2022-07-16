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Son dakika: Barcelona Lewandowski'yi duyurdu

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Giriş Tarihi: 16.07.2022
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Son dakika: Barcelona Lewandowski’yi duyurdu

Son dakika haberleri... Real Madrid hegemonyasını yıkmak için düğmeye basan Barcelona, Bayern Münih'in Polonyalı futbolcusu Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattı.

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