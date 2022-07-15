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Son dakika: Riyad Mahrez, Manchester City ile sözleşme imzaladı

SPOR
Giriş Tarihi: 15.07.2022
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Son dakika: Riyad Mahrez, Manchester City ile sözleşme imzaladı

Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Cezayirli futbolcusu Riyad Mahrez'in sözleşmesini uzattı.

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