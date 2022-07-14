Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman 2022? Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman?
Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi’nde final heyecanı başladı. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman 2022? Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman?
Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman 2022? Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Final maçları için heyecan dorukta. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman 2022? Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman?
2022 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi.
Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşen FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'la karşı karşıya geldi.
TVF Ankara Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk setini Tayland 23-25 alarak 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan bölümünde ağırlığını ortaya koyan ay-yıldızlılar, ikinci seti 25-15, üçüncü seti 25-18 ve dördüncü seti 25-21 kazanarak rakibini 3-1 mağlup etti.
Rakip son Avrupa şampiyonu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 16 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
Milli takım, yine başkentte oynanan Milletler Ligi'nin ilk haftasında İtalya'yı 3-0 mağlup ederek sezona başlamıştı.
Kasapoğlu mücadeleyi tribünde takip etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı tribünde seyircilerin arasında izledi.
Üst üste 4. kez final etabına kalma başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, 2018 yılında gümüş, 2021 yılında ise bronz madalya kazandı.
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