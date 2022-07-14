Son dakika: 2022 FIVB Milletler Ligi: A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi

2022 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya seyircinin büyük desteğiyle başlayan milli takım, 5-2 üstünlük sağlayarak Tayland'a mola aldırdı. Moladan sonra etkili oyununa devam eden ay-yıldızlı ekip, ilk teknik molaya 12-10 önde girdi. Konsantrasyon sorunu yaşayan ve bloklarda geç kalan milli takım karşısında Tayland, 16-16'da eşitliği sağladı. 21-20'lik skorla ilk kez geriye düşen Türkiye, aldığı molanın ardından oyuna dönmekte zorlandı ve ilk seti 25-23 kaybetti.

Maçın 2. seti karşılıklı sayılarla başlarken blok problemi devam eden milli takım, Hande Baladın'ın plase vuruşuyla 6-6'da eşitliği sağladı. Hande Baladın ve Cansu Özbay ile skor üreten milli takım, 9-7 öne geçti. Rakibinin verdiği basit sayılarla üstünlüğünü sürdüren milli takım, teknik molaya 12-9 önde girdi. Blokta etkili olan milliler, skoru 14-9'a taşıyarak rakibine mola aldırdı. Kaptan Eda Erdem, Ebrar Karakurt ve Hande Baladın ile etkili olan ay-yıldızlılar, seti 25-15 alarak skoru 1-1 yaptı.