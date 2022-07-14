Trabzonspor’dan Dedryck Boyata pazarlığı

2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki savunmacı için kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Hertha Berlin'e, 2 milyon Euro önerilmişti. Uzun pazarlıklar sonucunda Alman temsilcisi 3 milyon Euro'da diretirken, bordo-mavililer son teklif olarak 2 milyon Euro'yu 4 taksitle ödemeyi önerdi.