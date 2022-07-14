14 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'dan Dedryck Boyata pazarlığı

Trabzonspor'dan Dedryck Boyata pazarlığı

SPOR
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
ABONE OL
Trabzonspor’dan Dedryck Boyata pazarlığı

Transfer döneminin etkili takımı son şampiyon Trabzonspor, savunma hattını da güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz Fırtınası, Dedryck Boyata için pazarlıklara başladı.

Trabzonspor, stoper transferi için geri sayıma geçti. Hertha Berlin forması giyen Dedryck Boyata'yı geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak isteyen ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Bordo-Mavililer, bu sezon yeniden Alman ekibiyle masaya oturmuştu.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki savunmacı için kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Hertha Berlin'e, 2 milyon Euro önerilmişti. Uzun pazarlıklar sonucunda Alman temsilcisi 3 milyon Euro'da diretirken, bordo-mavililer son teklif olarak 2 milyon Euro'yu 4 taksitle ödemeyi önerdi.

Bonuslarla 2 milyon 200 bin Euro'ya çıkan teklif üzerinden pazarlıklar devam ediyor. Alman ekibinin taksit fikrine sıcak bakmadığı öğrenilirken Trabzonspor, bir yandan da alternatiflerle görüşüyor. Stefan Strandberg, Posch ve Florian Grillitsch temas halindeki isimler.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA