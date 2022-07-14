Trabzonspor'dan Dedryck Boyata pazarlığı
Transfer döneminin etkili takımı son şampiyon Trabzonspor, savunma hattını da güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz Fırtınası, Dedryck Boyata için pazarlıklara başladı.
Trabzonspor, stoper transferi için geri sayıma geçti. Hertha Berlin forması giyen Dedryck Boyata'yı geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak isteyen ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Bordo-Mavililer, bu sezon yeniden Alman ekibiyle masaya oturmuştu.
2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki savunmacı için kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Hertha Berlin'e, 2 milyon Euro önerilmişti. Uzun pazarlıklar sonucunda Alman temsilcisi 3 milyon Euro'da diretirken, bordo-mavililer son teklif olarak 2 milyon Euro'yu 4 taksitle ödemeyi önerdi.
Bonuslarla 2 milyon 200 bin Euro'ya çıkan teklif üzerinden pazarlıklar devam ediyor. Alman ekibinin taksit fikrine sıcak bakmadığı öğrenilirken Trabzonspor, bir yandan da alternatiflerle görüşüyor. Stefan Strandberg, Posch ve Florian Grillitsch temas halindeki isimler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı?
- KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri: KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman sona eriyor?
- 2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile il içi tayin sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Dede korkut boy boyladı soy soyladı ne demek? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu
- YKS sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman belli olur?
- BİLSEM mülakat sonuçları: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2022
- YÖKDİL başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?
- Emekliye minimum 1.788 TL fark! SGK, 4C, memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri netleşti...
- ABD enflasyon verisi son dakika açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman?
- SGK'ya belgesini getirene anında maaş bağlanacak! 10 yıl sigortası olana emeklilik fırsatı! Şartlar baştan sona değişiyor...
- Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar? 450-660 TL arası ödeme! Aile Destek Programı başvuruları bitti mi?
- Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, açıklama ne zaman?