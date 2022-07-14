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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya şok!

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Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Fenerbahçe’de Luiz Gustavo’ya şok!

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe, bu karşılaşma için kadroyu bu geceye kadar UEFA’ya bildirecek. Birçok ismin yeri garanti görünüyor. Jorge Jesus’u düşündürecek oyuncular da var. İşte Sarı-Lacivertliler’in muhtemel listesi...

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