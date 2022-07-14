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Galatasaray'da bir orta saha adayı daha!

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Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Galatasaray’da bir orta saha adayı daha!

Sergio Oliveria'yla sözleşme imzalayan, şimdi de daha defansif bir orta saha bakan Cimbom'un, Metz forması giyen Baboucar Traore'yle ilgilendiği öne sürüldü. 20 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekipleri; Wolverhampton, Leicester City ve Newcastle United'ın da devrede olduğu kaydedildi.

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