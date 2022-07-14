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Son dakika: Fenerbahçe yeni transferi Willian Arao'ya imza attırdı

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Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Son dakika: Fenerbahçe yeni transferi Willian Arao’ya imza attırdı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Brezilya ekibi Flamengo'dan orta saha oyuncusu Willian Arao'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin 2 artı 1 yıllık olduğu da belirtildi.

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