Mesut Özil Başakşehir'e imza attı! Basın toplantısında Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra sözleşmesi feshedilen Mesut Özil, İstanbul ekibi Başakşehir ile anlaştı. Düzenlenen imza töreniyle basın karşısına geçen Özil, Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Uzun süredir kadro dışı olduğu Fenerbahçe'de sözleşmesi feshedilen ve Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil için imza töreni düzenlendi.
Özil ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ NEDEN 1 YILLIK OLDUĞUNU ANLATTI
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "2018 yılında verdiğim bir röportajda Mesut Özil için "Kendisiyle bir gün yollarımız kesişir" demiştim. Mesut'a 'hoş geldin' diyorum. Mesut Özil gibi futbol kariyeri olan başka bir isim daha yok. Başakşehir 2014 yılında kurulmuş, kısa bir tarihi olan ama içerisine büyük başarılar sığdırmış bir takım. Mütevazı yapısı ama profesyonel yönetim anlayışıyla futbol oynamak isteyen her önemli oyuncunun forma giymek istediği bir kulübüz. Mesut Özil'le görüştüğümde kendisi futbol oynamak istediğini söyledi. Ben 2 yıllık anlaşma istedim ama kendisi 1 yıllık sözleşme yapmayı arzu etti. Umuyorum ki çok önemli başarılara hep beraber imza atacağız. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Bizim için Mesut Özil'le attığımız imza sadece formalite. Kendisi burada oynamak istediği sürece, kendisini futbola vereceği sürece burada kalır. Rakam konusunda takım arkadaşlarının üzerine çıkmayrak fedakarlık da yapmıştır, bunun için de teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.
MESUT ÖZİL'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Almanya ile Dünya Kupası kazanan yıldız oyuncu Mesut Özil 10 numara giyeceğini açıkladı.
Çarpıcı açıklamalarda bulunan Özil, "Söylenecek çok söz var ama çok mutluyum Başakşehirli olduğum için. Burada bir aile ve sadece futbola odaklı bir ortam var. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum, iyi ki de gelmişim. Tek hedefim top oynamak, sahada başarılı olup önemli başarılar kazanmak. Süreç iyi geçti. Konuştuk, anlaştım ve geldim. Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Tüm kalbimde en iyisini diliyorum Fenerbahçe'ye. Berkay kardeşimle konuştuk, zaten kendisini önceden de tanıyordum. 10 numarayı bana verdi, çok teşekkür ediyorum kendisine. Sahada elimden geleni yapacağım." dedi.
"FENERBAHÇE KONUSU BENİM İÇİN KAPANDI"
Özil sözlerini şu ifadelerle noktaladı;
"Fenerbahçe konusunu çok konuşmak istemiyorum, artık Başakşehir'deyim. Fenerbahçe konusu benim için kapandı. Futbolda bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor ve yollar ayrılıyor. Buraya mutlu olmaya geldim. Emre Belözoğlu hocamı bayağıdır tanıyorum, konuştuk uzun uzun. Bana futbol felsefesini anlattı. Çok etkilendim ve buraya geldim. En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı, Fenerbahçe sayesinde futbola girdim. Dediğim gibi ayrılıklar oluyor. Burada keyif alacağımı düşünüyorum. Elimden geleni yapıp 1 sene sonra tekrar konuşacağız. Sonrasına beraber bakacağız. İnsan hocasız çalıştığı zaman zor oluyor ama burada hızlı bir şekilde sahada olabilmem için hep beraber çalışıyoruz."
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