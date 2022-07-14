Mesut Özil Başakşehir’e imza attı! Basın toplantısında Fenerbahçe açıklaması

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ NEDEN 1 YILLIK OLDUĞUNU ANLATTI

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "2018 yılında verdiğim bir röportajda Mesut Özil için "Kendisiyle bir gün yollarımız kesişir" demiştim. Mesut'a 'hoş geldin' diyorum. Mesut Özil gibi futbol kariyeri olan başka bir isim daha yok. Başakşehir 2014 yılında kurulmuş, kısa bir tarihi olan ama içerisine büyük başarılar sığdırmış bir takım. Mütevazı yapısı ama profesyonel yönetim anlayışıyla futbol oynamak isteyen her önemli oyuncunun forma giymek istediği bir kulübüz. Mesut Özil'le görüştüğümde kendisi futbol oynamak istediğini söyledi. Ben 2 yıllık anlaşma istedim ama kendisi 1 yıllık sözleşme yapmayı arzu etti. Umuyorum ki çok önemli başarılara hep beraber imza atacağız. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Bizim için Mesut Özil'le attığımız imza sadece formalite. Kendisi burada oynamak istediği sürece, kendisini futbola vereceği sürece burada kalır. Rakam konusunda takım arkadaşlarının üzerine çıkmayrak fedakarlık da yapmıştır, bunun için de teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.