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Bursa’da denizde at yüzdürürken boğuldu: Apranti Uğurcan Demirbaş yaşamını yitirdi

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Bursa’da denizde at yüzdürürken boğuldu: Apranti Uğurcan Demirbaş yaşamını yitirdi

Bursa'da Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Aprantilerinden 17 yaşındaki Uğurcan Demirbaş, sabah sularında Mudanya Eşkel'de at yüzdürdüğü esnada dengesini kaybederek denize düştü. Talihsiz genç boğularak yaşamını yitirdi. Genç apranti Demirbaş'ın yüzme bilmediği ortaya çıktı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Eşkel Mahallesinde sabah sularında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, TJK Aprantilerinden 17 yaşındaki Uğurcan Demirbaş denizde at yüzdürdüğü esnada dengesini kaybederek suya düştü.

OLAY YERİNE HAYATINI KAYBETTİ

Yüzme bilmediği öğrenilen genç apranti olay yerinde boğularak hayatını kaybetti. Cansız bedeni vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan genç aprantinin cansız bedeni Bursa adli tıp morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

TJK RESMİ İNTERNET SİTESİNDE TAZİYE MESAJI

Türkiye Jokey Kulübü, genç apranti Uğurcan Demirbaş için resmi internet sitesinde baş sağlığı mesajı yayımladı. Yayımlanan başsağlığı mesajında; "Aprantimiz Uğurcan Demirbaş'ı kaybettik, Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş'ın, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa'da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

UĞURCAN DEMİRBAŞ KİMDİR?

2004 yılında Ardahan'da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020'de Bursa Osmangazi Hipodromu'nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 13 Haziran 2022'de Kademova isimli safkanla elde etmişti.

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