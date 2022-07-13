Bursa’da denizde at yüzdürürken boğuldu: Apranti Uğurcan Demirbaş yaşamını yitirdi

TJK RESMİ İNTERNET SİTESİNDE TAZİYE MESAJI

Türkiye Jokey Kulübü, genç apranti Uğurcan Demirbaş için resmi internet sitesinde baş sağlığı mesajı yayımladı. Yayımlanan başsağlığı mesajında; "Aprantimiz Uğurcan Demirbaş'ı kaybettik, Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş'ın, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa'da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.