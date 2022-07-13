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Joao Pedro'da Fenerbahçe devreye girdi

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Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Joao Pedro’da Fenerbahçe devreye girdi

Transfer döneminde sık sık ismi Galatasaray ile anılan Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki forvet arkası Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.

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