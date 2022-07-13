Beşiktaş'ta Serdar Saatçı krizi! Maçtaki tavırları başına iş açmıştı! Oyuncudan şaşkına çeviren sözler: 39 derece ateşle oynattılar
Serdar Saatçı’nın Viktoria Plzen maçındaki oyunu ve davranışları kendisine pahalıya patladı. Teknik direktör İsmael, Avusturya kampındaki hazırlık maçının 72. dakikasında oyuna aldığı Serdar Saatçı’yı 84’te çıkardı. Hocasının kararına sinirlenen genç futbolcu direkt soyunma odasına gitti. Maçın ardından kadro dışı bırakılan Serdar, çalışmalarını bugünden itibaren İstanbul’da sürdürecek. Genç futbolcu, yaşanan olayla ilgili savunmasını yaptı.
Beşiktaş'ın dün Avusturya kampında Viktoria Plzen ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta yaşanan bir olay siyah beyazlıların tadını kaçırdı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael; karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Welinton, Necip Uysal, Montero, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Umut Meraş, Boyd, Emirhan Delibaş, Cenk Tosun 11'iyle çıktı.
İLK DEVREDE BEŞİKTAŞ ETKİNDİ
Karşılaşmanın ilk yarısında daha etkin gözüken taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar; Cenk Tosun, Salih Uçan, Emirhan Delibaş ile gol pozisyonları bulsa da bunları skora çeviremedi. Plzen de Sykora ve Kalvach ile bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Valerien Ismael, karşılaşmanın ikinci yarısına Cenk Tosun ve Umut Meraş'ın yerine Kenan Karaman ve Oğuzhan Akgün'ü oyuna alarak başladı. Bu anlarda Rosier sol kanat bek olarak görev yaparken, Kenan Karaman sağ kanatta görev aldı.
Siyah-beyazlılar, ikinci yarının başlarında daha etkili olan taraf olsa da bunu skora yansıtamadı. Mücadelenin 62'nci dakikasında Emre Bilgin, Badra Cisse, Berkay Vardar ve Rıdvan Yılmaz; Ersin Destaoğlu, Welinton, Rosier ve Necip Uysalın yerine oyuna dahil oldu.
SERDAR 72'DE OYUNA DAHİL OLDU
Mücadelenin 72'nci dakikasında Ghezzal, NKoudou, Serdar Saatçı ve Necati Bilgiç; Emirhan Delibaş, Salih Uçan, Boyd ve Monteronun yerine oyuna dahil oldu.
Karşılaşmada 72'nci dakikada oyuna dahil olan Serdar Saatçı, Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından 83'üncü dakikada oyundan geri alındı.
VALERİEN ISMAEL'DEN TEPKİ
Serdar Saatçı'nın temposuz oyununa öfkelenen Valerien Ismael, 19 yaşındaki savunmacıyı 11 dakika sonra kenara aldı.
DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Bu duruma sinirlenen genç savunmacı, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tutarken soyunma odasının kapısına tekme attığı öğrenildi.
KADRO DIŞI KARARI TWITTER'DAN DUYURULDU
Hürriyet'in haberine göre; Ismael, stattakilerin şaşkınlıkla karşıladığı bu kararın gerekçesini açıklamazken, Beşiktaş Kulübü saat 21.33'te Twitter'dan Serdar Saatçı'nın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Viktoria Plzen maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır. Serdar yarından (bugün) itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimiz'de takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir" denildi.
"BENi 39 DERECE ATEŞLE SAHAYA ÇIKARDILAR"
Serdar Saatçı'nın maç içinde arkasına adam kaçırdığı için kendisini uyaran İsmael'i dikkate almadığı ve sahadan çıktıktan sonra soyunma odasının kapısını tekmelediği için kadro dışı kaldığı iddia edilirken, genç futbolcu olayla ilgili Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı: "Maçtan önce 39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım. Tabii hasta olduğum için iyi oynayamadım. Soyunma odasında şanssızlığıma öfkelendiğim için aynaya vurdum. Olay bundan ibaret."
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