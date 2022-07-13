13 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Barcelona Raphinha'nın transferi için Leeds United ile anlaştı

Barcelona Raphinha'nın transferi için Leeds United ile anlaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
ABONE OL
Barcelona Raphinha’nın transferi için Leeds United ile anlaştı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı oyuncu Raphinha'nın transferi için Leeds United ile prensip anlaşmasına vardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA