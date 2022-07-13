Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King iddialı konuştu
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, "Milli takım maçlarının ardından çalışmalarımı sürdürdüm. Önümüzdeki süreci sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, THY'na ait TK1754 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçağıyla dün İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki forvet oyuncusunu havalimanında Fenerbahçe Kulübü yetkilileri karşıladı.
Taraftarların ve havalimanı çalışanlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Joshua King, İstanbul'daki ilk açıklamalarını da Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptı. İstanbul'da olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren King, "Açıkçası buraya gelmek güzel. Yarın bir konuşma gerçekleştireceğiz. Umarım bazı şeyleri sonuca kavuştururuz. En son resmi olarak futbol oynamamın üzerinden haftalar ve aylar geçti. Milli takım maçları vardı, o sürecin ardından çalışmalarımı sürdürdüm. Önümüzdeki süreci sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
"EN İYİ İKİ ARKADAŞIM ÇILGIN BİRER FENERBAHÇE TARAFTARI"
En iyi iki arkadaşının Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten 30 yaşındaki forvet, "En iyi iki arkadaşım sekiz yaşından beri çok çılgın birer Fenerbahçe taraftarı. 15 yaşından beri Fenerbahçe forması giymemi söylüyorlar. Nasıl söylenir bilemiyorum ama iyi yönden bakarsak biraz çılgınca geliyor. Umarım yarın her şey güzel olur" şeklinde konuştu.
Joshua King, sonrasında Fenerbahçe Kulübü yetkilileriyle alandan ayrıldı.
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