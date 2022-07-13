Fenerbahçe’nin yeni transferi Joshua King iddialı konuştu

"EN İYİ İKİ ARKADAŞIM ÇILGIN BİRER FENERBAHÇE TARAFTARI"

En iyi iki arkadaşının Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten 30 yaşındaki forvet, "En iyi iki arkadaşım sekiz yaşından beri çok çılgın birer Fenerbahçe taraftarı. 15 yaşından beri Fenerbahçe forması giymemi söylüyorlar. Nasıl söylenir bilemiyorum ama iyi yönden bakarsak biraz çılgınca geliyor. Umarım yarın her şey güzel olur" şeklinde konuştu.

Joshua King, sonrasında Fenerbahçe Kulübü yetkilileriyle alandan ayrıldı.