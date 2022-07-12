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Beşiktaş Valencia'nın Türk stoperi Eray Cömert'in peşinde!

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Giriş Tarihi: 12.07.2022
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Beşiktaş Valencia’nın Türk stoperi Eray Cömert’in peşinde!

Kartal'ın stoper arayışları sürüyor. Beşiktaş Yönetimi, Valencia’nın 24 yaşındaki stoperi Eray Cömert için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

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