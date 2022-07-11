Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Kupa'da Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor ile mücadele edecek. Karşılaşmanın detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022 Süper Kupa Trabzonspor Sivasspor maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? BİLET FİYATLARI...

Turkcell Süper Kupa maçının biletleri 11 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'den itibaren satışa çıkıyor.

Trabzonspor taraftarları, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda doğu tribünü ve kuzey kale arkası tribününde yer alabilecek.

Demir Grup Sivasspor taraftarı ise Ziraat Türkiye Kupası finalinde olduğu gibi yine bu maçta da Batı Tribün ve Güney Tribünden takımını destekleyebilecek.