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Kim giderse Ruben Semedo

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Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Kim giderse Ruben Semedo

Son dakika haberi...Sarı-Lacivertliler’de daha önce de gündeme gelen Ruben Semedo ismi yeniden konuşulmaya başlandı. Buna göre Jesus’un talebi doğrultusunda Semedo’nun transferi için girişimlerin başlayacağı kaydedildi.

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