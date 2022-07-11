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Galatasaray'ın Idrissa Gueye ve William Carvalho ısrarı sürüyor

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Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Galatasaray’ın Idrissa Gueye ve William Carvalho ısrarı sürüyor

Oliviera'yı kadrosuna katan Aslan, iki yıldızı daha bitirmek için düğmeye bastı. Cim Bom, Idrissa Gueye ve William Carvalho'yu transfer etmek için çalışmalara başlayacak.

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