11 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Fenerbahçe Tiago Çukur transferini resmen duyurdu

Son dakika | Fenerbahçe Tiago Çukur transferini resmen duyurdu

SPOR
Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022
ABONE OL
Son dakika | Fenerbahçe Tiago Çukur transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe, İngiltere’nin Watford takımında forma giyen forvet Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını ve futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA