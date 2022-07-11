Beşiktaş Badra Cisse için TFF’ye gidecek

Beşiktaş bir taraftan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli transferlere imza attıran siyah-beyazlılar, altyapıdan oyuncuları da A Takım kadrosuna monte etmek istiyor. O isimlerden biri de Fildişili stoper Badra Cisse oldu. Oyuncu için tek bir engel söz konusu.