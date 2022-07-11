Sevilla Galatasaray’ın yıldızı Marcao’yu resmen duyurdu

Sezon öncesi hazırlıklarını Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürdüren Sevilla'nın kampına katılan Marcao, İspanyol temsilcisinin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ilk oyuncu oldu.

İspanyol basına göre, Sevilla, bu transfer için Galatasaray'a 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede yer alan performans maddelerinin gerçekleşmesi halinde İspanya temsilcisi, 3 milyon avroya kadar fazladan ödeme yapacak.