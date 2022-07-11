Sevilla Galatasaray'ın yıldızı Marcao'yu resmen duyurdu
Sevilla, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu kadrosuna kattı. Sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Sezon öncesi hazırlıklarını Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürdüren Sevilla'nın kampına katılan Marcao, İspanyol temsilcisinin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ilk oyuncu oldu.
İspanyol basına göre, Sevilla, bu transfer için Galatasaray'a 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede yer alan performans maddelerinin gerçekleşmesi halinde İspanya temsilcisi, 3 milyon avroya kadar fazladan ödeme yapacak.
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