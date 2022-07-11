Son dakika: Adana Demirspor, Henry Onyekuru'yu kiraladı
Son dakika transfer haberi... Adana Demirspor, daha önce Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'yu Olympiakos'tan 1 yıllığına kiraladı.
Mavi-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile Henry Onyekuru'nun Yunanistan ekibi Olympiakos'tan satınalma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandığını duyuruldu.
Onyekuru, daha önce iki sezon Galatasaray forması da giymişti.
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