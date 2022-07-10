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Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkıyor

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Giriş Tarihi: 10.07.2022
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Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkıyor

DG Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkacak. 0 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

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