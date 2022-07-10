Beklenen transfer gerçekleşti! Willian Arao Fenerbahçe için bugün İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla istediği Brezilyalı yıldız Willian Arao transferinde güzel haber geldi. Sarı lacivertli yönetim, oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı. 3 milyon euro bonservis bedeli 3 taksit şeklinde ödenecek. Yeni transferin bugün İstanbul'da olması bekleniyor.
Fenerbahçe, Brezilyalı ön libero Willian Arao transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, oyuncu ve kulübü Flamengo ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe'nin, Brezilya kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, bu ödemenin 3 taksitte yapılacağı belirtildi.
ÖDEME PLANI NETLEŞTİ
Ödeme planında ilk ödemenin anlaşmanın yapıldığı tarihte, ikinci ödemenin Kasım ayında ve son taksitin ise 2023 yılı Ekim tarihinde gerçekleştirileceği kaydedildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Willian Arao'nun yarın İstanbul'da olması, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
JORGE JESUS İLE ZİRVEYİ GÖRDÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile daha önce Flamengo'da birlikte çalışan Arao, o dönem çok iyi bir form grafiği yakalayarak takımın değişmez oyuncularından olmuştu.
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