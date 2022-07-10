Beklenen transfer gerçekleşti! Willian Arao Fenerbahçe için bugün İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe, Brezilyalı ön libero Willian Arao transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, oyuncu ve kulübü Flamengo ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe'nin, Brezilya kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, bu ödemenin 3 taksitte yapılacağı belirtildi.