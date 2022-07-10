Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 Trabzonspor Sivasspor maçı bilet fiyatları ne kadar?
Süper Kupa maçı ne zaman? 2021-2022 Turkcell Süper Kupa'da Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma için geri sayım başlarken, heyecan dozu yüksek geçecek maçın bilet fiyatları da belli oldu. Süper Kupa karşılaşmasının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 Trabzonspor Sivasspor maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...
Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2021-2022 Turkcell Süper Kupa'da, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor ile Süper Lig şampiyonu Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma için geri sayım başlarken, biletlerin satışa çıkacağı tarih ve bilet fiyatları açıklandı. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 Trabzonspor Sivasspor maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte karşılaşmanın detayları...
SÜPER KUPA TRABZONSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.
SÜPER KUPA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Karşılaşmanın biletleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 11 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacak. Biletler "www.passo.com.tr" adresinden ve Passolig gişelerinden temin edilebilecek.
Demir Grup Sivasspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalinde olduğu gibi bu maçta da batı ve güney tribünde yerlerini alacak. Sivasspor'a ayrılan tribünlerin biletleri Trabzonspor Passolig kart sahipleri dışında tüm takım taraftarlarına açık olacak.
Kırmızı-beyazlı takımın taraftarlarının yer alacağı bölümün bilet fiyatları batı tribün 150, güney tribün 75 lira olarak belirlendi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN PROVASI NİTELİĞİNDE OLACAK
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği karşılaşma, Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğinde olacak.
Turkcell Süper Kupa müsabakasını, UEFA yetkilileri gözlemci olarak izleyecek.
UEFA, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırmıştı.
60. TÜRKİYE KUPASI'NI SİVASSPOR KAZANDI
Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 60. Türkiye Kupası'nı, final maçında Yukatel Kayserispor'u yenen Demir Grup Sivasspor kazandı.
Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 berabere biten finalde rakibine uzatma bölümünde 3-2 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.
Karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'un gollerini Aaron Appindangoye, Max Gradel ve Moussa Konate atarken, Yukatel Kayserispor'un gollerini ise Ramazan Civelek ve İlhan Parlak kaydetti.
Kırmızı-beyazlı takım, tarihinde ilk kez final oynadığı kupada şampiyon olma başarısı gösterdi. Kupada daha önce bir şampiyonluğu bulunan Yukatel Kayserispor ise bu kez eli boş döndü.
UEFA AVRUPA LİGİ BİLETİNİ ALDI
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde etti.
Sivas ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Sivasspor, 18-25 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından tur atlarlarsa gruplara yükselecek, elenirse doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.
TRABZONSPOR, ABDULLAH AVCI İLE KÖTÜ GİDİŞATINI DEĞİŞTİREREK BAŞARIYA ULAŞTI
Spor Toto Süper Lig'i 81 puanla şampiyon tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kötü gidişatını sonlandırarak başarıya ulaştı.
Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsleyen bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı ile kötü günleri geride bırakarak büyük şampiyonluk özlemine son verdi.
37 sezon şampiyon olamayan Karadeniz ekibi, Avcı ile ikinci sezonunda mutlu sona ulaşarak taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.
70 LİG MAÇINDA SADECE 6 YENİLGİ
Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 70 lig maçı oynadı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken sadece 6 maçtan yenilgi ile ayrılarak rakiplerine kolay 3 puan vermedi.
Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2,08'lik puan ortalaması elde etti.
İKİ SEZONDA 2 KUPA
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2 sezonda müzesine 2 kupa getirdi.
Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde ilk olarak TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.
Avcı, ilk lig şampiyonluğu ve Süper Kupa şampiyonluğu sevincini bordo-mavili takımda yaşadı.
ART ARDA AVRUPA'DA
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde art arda 2 kere Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.
Bordo-mavililer, geçen sezon ligi 4. sırada bitirerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ederken bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundan itibaren sınav verecek.
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