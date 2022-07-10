Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2021-2022 Turkcell Süper Kupa'da, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor ile Süper Lig şampiyonu Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma için geri sayım başlarken, biletlerin satışa çıkacağı tarih ve bilet fiyatları açıklandı. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 Trabzonspor Sivasspor maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte karşılaşmanın detayları...

SÜPER KUPA TRABZONSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.