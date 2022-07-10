Beşiktaş Christian Fassnacht’ı renklerine bağlamaya çok yakın

İSTANBUL'A GELDİ VE TESİSLERİ DOLAŞTI

Orta sahanın sağında oynamasına rağmen görev verildiğinde, merkez, sol ve 10 numarada da görev yapabilen tecrübeli futbolcunun da kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi. Eşiyle beraber İstanbul'a gelip Vodafone Park ve Nevzat Demir Tesisleri'ni gezen başarılı oyuncu, Kartal olmak için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.





ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Fassnacht, Young Boys'da başarılı bir dönem geçirdi. Fassnacht, İsviçre'de 5 kez lig şampiyonluğu ve bir kez de İsviçre Kupası'nı kazanmıştı.