10 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da çifte bomba! Idrissa Gueye ve Joao Pedro

Galatasaray'da çifte bomba! Idrissa Gueye ve Joao Pedro

SPOR
Giriş Tarihi: 10.07.2022
ABONE OL
Galatasaray’da çifte bomba! Idrissa Gueye ve Joao Pedro

Idrissa Gueye transferi için, tecrübeli futbolcunun 11 Temmuz'da kulübü PSG ile yapacağı görüşmeyi bekleyen Galatasaray, bütçesini hazırlamış durumda. Ayrıca Joao Pedro transferinde de Cagliari ile anlaşma sağlanırken,menacerinin talep ettiği komisyonu düşürmesi isteniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA