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Son dakika: Galatasaray Sergio Oliveira'yı resmen renklerine kattı

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Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Son dakika: Galatasaray Sergio Oliveira’yı resmen renklerine kattı

Son dakika... Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Sergio Oliveira'ya her sezon için 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği kaydedildi.

Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda Porto kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Porto'ya 3 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Sergio Oliveira'ya her sezon için 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği kaydedildi.

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