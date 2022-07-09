Son dakika: Galatasaray Sergio Oliveira'yı resmen renklerine kattı
Son dakika... Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Sergio Oliveira'ya her sezon için 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği kaydedildi.
Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.
Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda Porto kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
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