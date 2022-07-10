Fenerbahçe Hull City maçı CANLI İZLE | 10 Temmuz FB Hull City dostluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Hull City maçı hangi kanalda? Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship ekibi Hull City ile dostluk maçında karşılaşacak. Önceki sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli takımda yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Peki, 10 Temmuz FB Hull City dostluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Hull City maçı canlı seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
Fenerbahçe Hull City maçı canlı izle! Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ile dostluk maçına çıkacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detayları belli oldu. Dostluk maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın bilgilerini araştırmaya bşaladı. Peki, 10 Temmuz FB Hull City dostluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Hull City maçı canlı seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
FENERBAHÇE HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Hull City dostluk maçı 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma TV8'den canlı yayınlanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak karşılaşmayı canlı izleyebilirsiniz.
Sarı lacivertliler, Avusturya'da yaptığı yurt dışı kampında da iki hazırlık maçı oynadı. Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Sırp ekibi Partizan'ı Valencia'nın tek golüyle geçen Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar'ı Serdar Dursun, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.
FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşuyla başladığı belirtildi.
Isınma ve koordinasyon ile süren idmanın pas çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
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- Fenerbahçe Hull City maçı CANLI İZLE | 10 Temmuz FB Hull City dostluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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