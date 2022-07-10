Fenerbahçe Hull City maçı CANLI İZLE | 10 Temmuz FB Hull City dostluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Hull City maçı canlı izle! Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ile dostluk maçına çıkacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detayları belli oldu. Dostluk maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın bilgilerini araştırmaya bşaladı. Peki, 10 Temmuz FB Hull City dostluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Hull City maçı canlı seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

FENERBAHÇE HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Hull City dostluk maçı 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma TV8'den canlı yayınlanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak karşılaşmayı canlı izleyebilirsiniz.

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