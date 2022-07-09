Son dakika: Wimbledon kadınlarda Kazak Elana Rybakina zaferi
Son dakika haberleri... Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'u 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina, şampiyon oldu. Kazak tenisçi ayrıca 2 milyon sterlin para ödülünün de sahibi oldu.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar şampiyonluğunu, 3 numaralı seribaşı Ons Jabeur'u 2-1 yenen 17 numaralı seribaşı Elena Rybakina elde etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının kadınlar şampiyonunu belirleyecek maçta, kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Tunuslu Jabeur ile Kazak Rybakina karşı karşıya geldi.
Grand slam finali oynayan ilk Afrikalı kadın tenisçi Jabeur ile büyük turnuvalarda finale yükselen ilk Kazak raket Rybakina arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu.
Rakibinin 17 basit hatasına karşılık yalnızca 6 hata yapan Jabeur, 3 ve 9. oyunda servis kırdığı ilk seti 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı.
Rybakina, 2. setin başında bulduğu maçtaki ilk servis kırma puanını iyi değerlendirdi ve servis oyununu da alarak 2-0'lık skor avantajını yakaladı. Kortta daha iyi hareket etmeye başlayan ve hata sayısını azaltan Rybakina, 13 puan kazandıran vuruşa imza attığı seti 6-2 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.
Rüzgarı arkasına alan Rybakina, servis kırarak başladığı final setinde rakibine sadece iki oyun vererek üçüncü seti 6-2, toplam 1 saat 47 dakika süren maçı da 2-1 aldı.
Rybakina böylece grand slam turnuvası kazanan ilk Kazak tenisçi olarak tarihe geçti. 23 yaşındaki raket, kariyerindeki ise 3. tekler şampiyonluğunu elde etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Almanya işçi alımı için onay çıktı! Türkiye'den 2.000 işçi alımı yapılacak! Çalışana saatlik 14 euro 25 cent aylık 2.736 euro MAAŞ!
- İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi tayin yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2022 Evde bakım zamlı Temmuz maaşları yattı mı? 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...
- GSB kamp başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 yaz gençlik kampı ne zaman?
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- Kargolar ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı sonrası kargolar ne zaman çalışacak? Yurt içi, MGN, Aras, PTT Kargo...
- Bekçilik sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? EGM ile PA 2022/1.Dönem Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman?
- SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...
- YKS İÇİN GERİ SAYIM... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2022 bugün, erken açıklanır mı?
- Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? Diyanet açıklaması
- Kurban Bayramı'nda fitre ve zekat verilir mi? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilir? Tüm detaylar
- Kurban eti ilk gün hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? Kurban eti nasıl saklanır, dinlendirilir?