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Son dakika: Avusturya Gran Prix'indeki sprint yarışını Max Verstappen kazandı

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Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Son dakika: Avusturya Gran Prix’indeki sprint yarışını Max Verstappen kazandı

Son dakika haberleri... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Avusturya Gran Prix'inde sprint yarışını Max Verstappen kazandı.

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