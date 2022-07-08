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Fenerbahçe'de Welington'la imza an meselesi!

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Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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Fenerbahçe’de Welington’la imza an meselesi!

Brezilya basını, Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki sol bek Wellington'un transferini bitirme noktasına getirdiğini yazdı. Sao Paulo ile 3 milyon euroya anlaşma sağlandı, taraflar ödeme planı için görüşüyor. Kısa sürede ödeme takviminin de belirlenmesi bekleniyor.

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