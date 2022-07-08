08 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: TFF resmen açıkladı! MHK Başkanı Sabri Çelik oldu

Son dakika: TFF resmen açıkladı! MHK Başkanı Sabri Çelik oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
ABONE OL
Son dakika: TFF resmen açıkladı! MHK Başkanı Sabri Çelik oldu

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olarak Sabri Çelik'i seçti. Geçtiğimiz yıllarda 3 farklı dönemde Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevini üstlenen Sabri Çelik, yeniden göreve geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA