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Son dakika: Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması! Yunan yıldız ayrılacak mı?

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Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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Son dakika: Trabzonspor’dan Bakasetas açıklaması! Yunan yıldız ayrılacak mı?

Son dakika haberleri... Trabzonspor, şampiyonlukta önemli katkıları bulunan Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı yönündeki haberler hakkında açıklama yaptı. Yunan futbolcu için çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten bordo mavililer, "Bu tür hayal ürünü haberler konusunda mecraları daha dikkatli davranmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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