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Fenerbahçe Instagram hesabı kapatıldı mı? Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı neden hata verdi? SON DAKİKA HABERLER

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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Fenerbahçe Instagram hesabı kapatıldı mı? Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabı neden hata verdi? SON DAKİKA HABERLER

Fenerbahçe'nin Instagram hesabı kapatıldı mı? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Instagram hesabına yaklaşık 1 saattir erişim sağlanamadı. Sayfaya ulaşmak isteyen futbolseverler, "Kullanıcı bulunamadı" uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin Instagram sayfasına ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe Instagram hesabı kapatıldı mı? Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı neden hata verdi? İşte cevaplar...

Fenerbahçe'nin Instagram hesabı kapatıldı mı? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Instagram hesabına yaklaşık bir saattir erişim sağlanamadı. "Kullanıcı bulunamadı" hatası ile karşılaşan taraftarlar, Instagram hesabının kapatılıp kapatılmadığı konusunda bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Fenerbahçe Instagram hesabı kapatıldı mı? Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı neden açılmadı? İşte son gelişmeler...

FENERBAHÇE'NİN INSTAGRAM HESABI KAPATILDI MI?

Yaklaşık 1 saattir ulaşılamayan Fenerbahçe'nin Instagram hesabı yeniden aktif edildi. Kısa süren bu kapanma olayının neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Konuyla ilgili kulüpten bir açıklama yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE 5 YILDIZLI LOGO KULLANACAK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında bu şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunmuştu.

GALATASARAY'DAN TFF'YE FENERBAHÇE TEPKİSİ! YAZI GÖNDERİLDİ

Galatasaray , Fenerbahçe 'nin 5 yıldızlı logo kullanımına dair TFF'ye resmi yazı gönderdi. Sarı Kırmızılı ekip gönderdiği yazıda "Ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması talebidir." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'ın açıklamalarında yer alan ifadeler şu şekilde:

İzansız ve hukuk tanımaz bir şekilde yapılmaya çalışılan bu ve benzeri girişimleri hoş görmemiz, Türk yargı ve idare sistemi ve kararlarını hiçe sayan, eşi benzeri olmayan şımarıklıkları görmezden gelmemiz beklenemez.

Bu ortaoyununun sona erdirilmesi ve Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğramasının engellenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını ve TFF Talimatları uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederiz.

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