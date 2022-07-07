Fenerbahçe Instagram hesabı kapatıldı mı? Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabı neden hata verdi? SON DAKİKA HABERLER

Fenerbahçe'nin Instagram hesabı kapatıldı mı? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Instagram hesabına yaklaşık bir saattir erişim sağlanamadı. "Kullanıcı bulunamadı" hatası ile karşılaşan taraftarlar, Instagram hesabının kapatılıp kapatılmadığı konusunda bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Fenerbahçe Instagram hesabı kapatıldı mı? Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı neden açılmadı? İşte son gelişmeler...

FENERBAHÇE'NİN INSTAGRAM HESABI KAPATILDI MI?

Yaklaşık 1 saattir ulaşılamayan Fenerbahçe'nin Instagram hesabı yeniden aktif edildi. Kısa süren bu kapanma olayının neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Konuyla ilgili kulüpten bir açıklama yapılması bekleniyor.