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Son dakika: TFF'dan Süper Lig takımları için yabancı kuralı açıklaması!

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Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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Son dakika: TFF’dan Süper Lig takımları için yabancı kuralı açıklaması!

Son dakika haberleri.... TFFSüper Lig kulüplerinin A Takım Listesinde bulunduracağı en fazla 14 yabancı kuralının devam edeceğini, transfer dönemi içerisinde yabancı oyuncu transferlerini daha rahat yapabilmeleri için imzalamış oldukları sözleşmelerin tescil edileceğini açıkladı.

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