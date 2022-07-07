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Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe tepkisi! Yazı gönderildi

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Giriş Tarihi: 07.07.2022
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Galatasaray’dan TFF’ye Fenerbahçe tepkisi! Yazı gönderildi

Galatasaray, Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı logo kullanımına dair TFF’ye resmi yazı gönderdi. Sarı Kırmızılı ekip gönderdiği yazıda "Ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması talebidir." ifadelerine yer verdi.

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